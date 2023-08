È morta Daniela Mazzacane, giornalista e popolare volto di Telenorba

È morta Daniela Mazzacane, giornalista e volto noto di Telenorba. 59 anni, originaria di Bari, l'autrice e conduttrice tv si è spenta ieri sera, 31 luglio, dopo una lunga malattia. Lascia un marito e due figlie. "La notizia che non avremmo mai voluto dare" si legge sulla pagina Facebook di TgNorba24. E Norbaonline prosegue descrivendo la collega con parole piene di affetto e di stima: "Daniela Mazzacane aveva sempre mille idee e mille impegni, soprattutto nel sociale. Si dedicava tantissimo agli altri ed era una profonda devota di San Nicola. Daniela Mazzacane era popolarissima e molto amata anche grazie al suo meraviglioso carattere. Sempre solare, sorridente, positiva".

Nel corso della sua carriera Mazzacane aveva condotto il Tg Norba del mattino, il Tg Prima e Pomeriggio Norba. Si occupava principalmente di costume e spettacolo. Era presidente di 'Donne di Puglia' e presentatrice di serate di gala. Nell'aprile 2022 aveva dichiarato su Facebook di stare poco bene e che per questo sarebbe dovuta stare lontano dagli schermi tv per un po' di tempo: "Sono stata colpita anche io da una malattia che comunque è curabile ma ha bisogno dei suoi tempi" aveva annunciato Daniela: "Ci tenevo a spiegarvi cosa è successo e perché mi sono assentata per un po' di tempo dai social. Spero d'ora in poi di riprendermi a farmi vedere e sentire da voi".

Il cordoglio dei colleghi

La notizia ha fatto il giro del web: decine e decine i messaggi di cordoglio comparsi sui social, di amici, parenti, colleghi e conoscenti. "Daniela era l’amica di tutti, difficile litigare con lei. Aveva anche collaborato con Radio Norba curando alcuni collegamenti da Sanremo e spesso era lei ad essere incaricata di intervistare per il Tg Norba gli artisti ospiti di Radio Norba", ricorda il direttore di Norba Notizie Maurizio Angelillo. "C’è poi Daniela Mazzacane madre di due ragazze, Francesca e Donatella, di cui andava orgogliosa raccontando sui social i loro successi scolastici, e moglie di un marito, Ciccio, che le è sempre stato a fianco sino all’ultimo", continua Angelillo. "Le dissi che volevo scrivere un libro su di lei: la sua popolarità era per me un fenomeno fuori dal normale che andava raccontata. Iniziammo a lavorare poi vicissitudini varie ci fecero lasciare il lavoro a metà. Peccato. L'ultimo capitolo, Daniela, di un libro che non c’è, l’hai scritto tu. Ci mancherai".