Lutto ad 'Avanti un altro', Paolo Bonolis: "Sarai sempre nel mio cuore"

Lutto ad 'Avanti un altro'. È morta la signora Eliana, storica sarta in Mediaset che da anni lavorava dietro le quinte del quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis.

Il conduttore è tra i primi a dedicarle un pensiero sui social: "Non so dove sei adesso, di sicuro nel mio cuore. Grazie Eliana" ha scritto, condividendo una sua foto. Tra i commenti un cuore di Laura Cremaschi e le parole di Francesco Nozzolino, altro personaggio cult del programma: "Mancherà a tutti noi, sempre sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevi sempre belle parole".

Il post di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli ricorda Eliana: "Mi hai vista crescere"

A ricordare Eliana anche Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, profondamente addolorata per la scomparsa della sarta, un vero punto di riferimento per lei: "E adesso? Mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non sempre erano piacevoli da vedere e sentire ma ti sei sempre presa cura dei nostri sentimenti e dei miei sbalzi di umore - scrive su Instagram - Una sera, ai telegatti sono scivolata dalle scale del camerino di Paolo e sono planata su di te e sulla tua insostituibile bottiglietta di acqua e Coca Cola che avevi preparato, come sempre, per lui. Ti prometto che farò in modo che chi si occuperà di lui gli faccia trovare sempre le camicie perfettamente stirate, le scarpe messe in fila e la sua bottiglietta magica. Però l'orlo ai pantaloni lo farò fare leggermente più lungo. Mi mancherai Eliana".