Morta Milva, Cristiano Malgioglio fa un appello a Maria De Filippi

"Era un'interprete che oggi piangeranno a ogni latitudine". Così Cristiano Malgioglio commenta la scomparsa di Milva, la cantante venuta a mancare questa mattina all'età di 81 anni. Nel 2018, fu grazie a Malgioglio, che a Sanremo le fu assegnato il "Premio alla carriera", ritirato dalla figlia Martina Corgnati; ed oggi il paroliere lancia un nuovo appello, questa volta a Maria De Filippi: "Sarebbe bello che anche le nuove generazioni conoscessero la grandezza di Milva e faccio un appello a Maria De Filippi. Perché anche ad 'Amici' in una delle prossime puntate non cantano un brano di Milva e ne ricordano la storia?".

Per Malgioglio, Milva è stata la più grande di tutte. "Non c'è nessuno come lei. Mi dispiace per le altre cantanti italiane che hanno voci bellissime, ma lei era la più completa. Quando entrava lei sul palco non ce n'era per nessuno". "Qualche anno fa feci uno speciale per un programma di Rai1 in cui raccontavo la sua grandezza e dicevo che lei cantava in 8 lingue. Lei mi chiamò, aveva già una voce molto debole: 'Ricordati che io non canto in 8 lingue ma in 9'. Capite? Cantava in 9 lingue". I due vivevano vicino, a Milano, "a due passi".

L'idea del premio conferito a Milva a Sanremo 2018 era stata lanciata proprio da Malgioglio e rilanciata con forza sul web da All Music Italia, prima con l'hashtag #PremioCarrieraMilva e poi con una petizione che ha raggiunse migliaia di sottoscrizioni. "Trovavo assurdo che non le venisse riconosciuta la grandezza. È l'unica che ha avuto un successo veramente grande all'estero, lavorando con i più grandi autori e in tante lingue diverse. Era una cantante popolare ma con una classe imparagonabile", sottolinea Malgioglio.

"La Filanda, che è stato il suo brano più venduto, non lo amava affatto. E in effetti non rispecchiava assolutamente quello che Milva ha rappresentato", aggiunge.