E' morta nonna Pina, ispirò la canzone delle Tagliatelle

Si è spenta Giuseppina Villani, originaria di Baricella, in provincia di Bologna, resa celebre dalla canzone dello Zecchino d'oro che i suoi manicaretti in cucina avevano ispirato, ovvero "Le tagliatelle di Nonna Pina".

La nonnina, virtuosa del mattarello, aveva 86 anni ed era la suocera del compositore del brano, Gian Marco Gualandi. L'autore le aveva dedicato la canzone diventata subito un vero e proprio tormentone. Il brano, nel 2003, ha vinto la 46esima edizione dello Zecchino d'Oro, cantata da Ottavia Dorrucci. Non solo, inseguito è diventata la colonna sonora de la Prova del Cuoco, il programma culinario di Antonella Clerici.

Il testo della canzone

La sveglia sta suonando, ma fatela tacere

Perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho

Alzarsi così presto non è poi salutare

Ragazzi, prima o poi mi ammalerò

Invece oltre la scuola cento cose devo far

Inglese, pallavolo e perfino latin-dance

E a fine settimana non ne posso proprio più

Mi serve una ricarica per tirarmi su

Ma un sistema rapido, infallibile e geniale

Fortunatamente io ce l'ho

Se me lo chiedete per favore il segreto io vi svelerò

Ma sì, ma dai! E diccelo anche a noi!

Sono le tagliatelle di nonna Pina

Un pieno di energia, effetto vitamina

Mangiate calde col ragù, col ragù!

Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più (Wo wo wo)

Perché le tagliatelle di nonna Pina

Son molto più efficaci di ogni medicina

Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me

Son buone anche al mattino al posto del caffè! Yeah!

La situazione è grave ed anche i miei amici

Son tutti un po' stressati per il troppo lavorar

Il tempo pieno a scuola non lo vogliamo fare

Vogliamo star con mamma e papà

Ma intanto mi hanno iscritto anche a un corso di kung-fu

Sfruttando l'ora buca fra chitarra e ciclo-cross

È veramente troppo io non ce la faccio più

Mi serve una ricarica per tirarmi su

Ma un sistema rapido, infallibile e geniale

Fortunatamente io ce l'ho

Se me lo chiedete per favore il segreto io vi svelerò

Ma sì, ma dai! E diccelo anche a noi!

Sono le tagliatelle di nonna Pina

Un pieno di energia, effetto vitamina

Mangiate calde col ragù, col ragù!

Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più (Wo wo wo)

Perché le tagliatelle di nonna Pina

Son molto più efficaci di ogni medicina

Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me

Son buone anche al mattino al posto del caffè

Viva le tagliatelle di nonna Pina

Un pieno di energia, effetto vitamina

Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me

Son buone anche al mattino al posto del caffè

E allora forza, dai! Ma che problema c'è?

Ci pensa nonna Pina a toglierti lo stress! Yeah!