É morta suor Stella della Prova del Cuoco: il dolore di Antonella Clerici

Lutto nella grande famiglia della Prova del Cuoco, che resta ancora unita nonostante il programma faccia ormai solo parte delle Teche Rai. É morta suor Stella, protagonista per anni della rubrica 'Il diavolo e l'acqua santa' insieme ad Andrea Mainardi, ed è stato proprio lui a dare per primo la notizia sui social, condividendo una loro vecchia foto: "Immensa Suor Stella... Mi avevi scritto poco tempo fa per il mio papà, e adesso sono io che scrivo a te. Il diavolo e l'acqua Santa, quante risate, avevi sempre una parola per tutti. Riposa in pace. Il tuo diavoletto".

Il dolore di Antonella Clerici: "É un periodo davvero terribile"

La morte di suor Stella ha lasciato nello sconforto anche Antonella Clerici, molto legata alla religiosa. "É un periodo davvero terribile.. Ciao Suor Stella, sei nel tuo Paradiso" scrive la conduttrice su Instagram, accanto a uno scatto di anni fa. e Mainardi commenta ancora: "Anto appena mi hai chiamato sono rimasto senza parole. Ci eravamo sentiti poco tempo fa dove mi aveva scritto un bellissimo messaggio per il mio papà... Ti ricordi quando provavamo a farle bere i miei cocktail in trasmissione?".

Indimenticabile suor Stella Okadar, che in tv condivideva la sua grande passione per la cucina, fuoriclasse con i piatti tradizionali. Per tre anni ha preso parte a 'Mattina In Famiglia', poi è arrivata 'La Prova del Cuoco', dove il pubblico l'ha conosciuta meglio e amata. Non si conoscono le cause della morte.