È morta Veronica Franco, la cantante in sedia a rotelle che ha commosso Tu sì que vales

Appena un mese fa era entrata nel cuore di milioni di italiani con la sua esibizione sulle note di 'Hallelujah' a 'Tu si Que Vales', oggi la tragica notizia: Veronica Franco non ce l'ha fatta. La 19enne di Biella è morta in queste ore dopo una lunga battaglia contro la leucemia. A darne notizia è il biker Vanni Oddera che da tempo porta il suo contributo negli ospedali pediatrici.

Era stato proprio Vanni a sentirla cantare e, rimasto colpito dalla sua storia e dal suo talento, l'aveva accompagnata fin sopra al palco del talent show di Canale 5. Lì Veronica si era presentata in sedia a rotelle e aveva incassato ben quattro 'sì' da parte dei giurati, oltre che un'emozionante standing ovation dal pubblico. Oggi la tragica notizia. Dal 2018 la ragazza soffriva di leucemia e si era sottoposta ad una serie di cure che le avrebbero causato una serie di complicazioni neurologiche. Lascia la sua famiglia, i genitori e la sorella Michela, donatrice per il suo trapianto di midollo.

Il commovente videotributo dei compagni di scuola

Oddera ha annunciato la scomparsa attraverso un commovente su Facebook: "Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita.La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio Bene Veronica". Anche la scuola che Veronica frequentava, l’istituto Bona, l’ha ricordata con un video, pubblicato su YouTube e condiviso dalla preside Raffaella Miori.

Così Veronica aveva raccontato la sua storia a Tu si que vales: "Dopo la leucemia che mi è stata diagnosticata nel 2018 e dopo il trapianto, ho avuto dei problemi con la chemioterapia e sono rimasta praticamente paralizzata dal collo in giù. Per fortuna è una cosa che si può riprendere perché riguarda i nervi. Non è ancora finita perché ho avuto un rigetto del trapianto. Speriamo in bene". Poi l'esibizione, che ha toccato il cuore di tutti, a casa e in studio.