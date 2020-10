‘Tu sì que vales’ ricorda Veronica Franco con un video, Rudy Zerbi: “Non ti dimenticheremo mai”

“Ciao Veronica” è la scritta che lentamente compare sulle immagini del video che l’account Instagram di ‘Tu sì que vales’ ha pubblicato in ricordo della 19enne Veronica Franco, scomparsa a causa di una serie di complicazioni legate alla leucemia contro la quale combatteva dal 2018. La cantante aveva partecipato al talent show del sabato sera di Canale5 nella puntata del 12 settembre scorso, esibendosi sulle note del brano ‘Hallelujah'. Una performance che aveva incantato tutti la sua, tanto da meritarsi i sì dei giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, commossi fino alle lacrime, e la standing ovation del pubblico. Quel pubblico di fronte al quale Veronica aveva detto emozionata: “Per me il palco è tutto”.

Addio a Veronica Franco, il ricordo di Tu sì que vales

E proprio 'Tu sì que vales' ha voluto rendere omaggio a Veronica Franco con un video social che, in poche ore, ha ottenuto migliaia di like. Nel filmato sono state montate parti della sua esibizione durante lo show, dal suo ingresso sul palco sulla sedia a rotelle accompagnata dal biker Vanni Oddera, fino al suo sorriso splendente ed emozionato a fine esibizione. Colonna sonora delle immagini è la sua voce che intona Hallelujah. “Non ti dimenticheremo mai, Veronica”. È stato il commento del giudice del programma Rudy Zerbi. Un pensiero comune ai tantissimi telespettatori che, come lui, sono rimasti rapiti dalla sua presenza indimenticabile.

(Di seguito il video condiviso su Instagram dal progranma 'Tu sì que vales' in ricordo di Veronica Franco)

Chi era Veronica Franco, la cantante in sedia a rotelle che aveva commosso 'Tu sì que vales'

Veronica Franco era una cantante 19enne di Biella, scomparsa ieri dopo una lunga battaglia contro la leucemia. A darne notizia è stato il biker Vanni Oddera che da tempo porta il suo contributo negli ospedali pediatrici.

Era stato proprio Vanni a sentirla cantare e, rimasto colpito dalla sua storia e dal suo talento, l'aveva accompagnata fin sopra al palco del talent show di Canale 5 Tu sì que vales. Dal 2018 la ragazza soffriva di leucemia e si era sottoposta ad una serie di cure che le avrebbero causato una serie di complicazioni neurologiche. Lascia la sua famiglia, i genitori e la sorella Michela, donatrice per il suo trapianto di midollo.

Addio a Veronica Franco, il videotributo dei compagni di scuola

Vanni Oddera ha annunciato la scomparsa attraverso un commovente su Facebook: "Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio Bene Veronica". Anche la scuola che Veronica frequentava, l’istituto Bona, l’ha ricordata con un video, pubblicato su YouTube e condiviso dalla preside Raffaella Miori.