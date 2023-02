Morte Costanzo, Rai e Mediaset cambiano i programmi: tutte le variazioni

Maurizio Costanzo è scomparso oggi, 24 febbraio 2023, lasciando il mondo della tv senza uno dei suoi pilastri più importanti. E quella stessa tv che, per il giornalista, era diventata la sua casa rendendolo uno dei volti più amati dal pubblico, ha deciso di cambiare drasticamente la sua solita programmazione in onore di uno dei suoi più grandi protagonisti che, in più di quaranta anni di carriera, ha riempito i palinsesti di show e programmi di successo.

Non solo Mediaset, rete cardine di Maurizio, ma anche la Rai hanno rivoluzionato i loro palinsesti dopo l'annuncio della morte del marito di Maria De Filippi.

Come cambiano i palinsesti Rai e Mediaset

Nella giornata di oggi salta la solita striscia pre-pomeridiana di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi che andrà in onda alle 14.45 su Canale 5. Al posto dello show saranno trasmessi due episodi della soap Terra Amara che, di solito, precede il programma con dame, tronisti e cavalieri alla ricerca dell'amore.

Salterebbe anche il day time di Amici, secondo quanto riporta l'egenzia Dire, il talent di Maria De Filippi, infatti, non verrà trasmesso, molto probabilmente, questo pomeriggio alle 16.04 su Canale 5 come di solito.

