Morte Losito, anche Nancy Brilli ascoltata in Procura

Anche Nancy Brilli è stata ascoltata in procura a Roma nell'ambito del fascicolo sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. Una convocazione che si aggiunge a quelle di altri volti noti che sono comparsi nelle scorse settimane a piazzale Clodio per essere sentiti come persone informate sui fatti dal pm Carlo Villani, titolare dell'inchiesta aperta per istigazione al suicidio del produttore dopo le dichiarazioni fatte nel settembre scorso dall'attrice Rosalinda Cannavò, in arte Adua del Vesco, e Massimiliano Morra, durante una puntata del Grande Fratello Vip. Allora i due parlarono dell'esistenza di una presunta setta di cui entrambi avrebbero fatto parte e, nel dialogo, Cannavò fece un riferimento proprio a Teodosio Losito, trovato morto nella sua casa a Roma l'8 gennaio 2019.

Finora sono stati ascoltati come testimoni Adua del Vesco, Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Massimiliano Morra, Francesco Testi, Giuliana De Sio, la conduttrice tv Barbara d'Urso e la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco che era stata tra i dirigenti della Ares.

Nancy Brilli sulla Ares

A novembre scorso Nancy Brilli raccontò del suo rapporto con Ares, casa di produzione di alcune delle sue fiction più famose. “Con loro ho fatto dei bellissimi lavori di successo, però, a un certo punto si dev’essere rotto qualcosa”, spiegò nel salotto di Verissimo: “Ad un certo momento ho completamente smesso di lavorare senza sapere il perché. Una sera mi è arrivato un fax che recitava così ‘Siccome lei non ha accettato non farà il prossimo film con noi’. Non ho mai capito cosa non avessi accettato. Ho cercato spiegazioni e credo che mi abbiano fatto fuori. Ci ho sofferto tanto ma oggi me ne sono fatta una ragione”.