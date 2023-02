Maurizio Costanzo, l'ultimo regalo per Maria e quel desiderio di morire insieme

Lo scorso 5 dicembre Maria De Filippi compiva 61 anni, una tappa importante della sua vita e un giorno che, da oggi, porterà per sempre nel cuore dato che, a sua insaputa, solo due mesi dopo, sarebbe diventato l'ultimo compleanno trascorso insieme a suo marito Maurizio Costanzo morto, oggi 24 febbraio 2023. Un compleanno che la conduttrice aveva trascorso, come tutti i suoi compleanni dal 1995 quando lei e Maurizio Costanzo di sono detti "sì", insieme alla sua dolce metà quel compagno di vita incontrato quando era ancora una ragazza senza "posto nel mondo" e che, anche dopo tanti anni di matrimonio, aveva deciso di farle un regalo speciale e romanticissimo. Maurizio Costanzo aveva una sua tradizione per i compleanni di sua moglie, quella di regalarle, un mazzo di fiori e non dei fiori qualunque ma rose rosse.

"Noi ci regaliamo sempre dei mazzi di fiori. Stiamo insieme da 30 anni, che ci dobbiamo regalare?", raccontava Maurizio intervistato nel programma radiofonico Un giorno da pecora.

"Le ho regalato le rose. Ovviamente rose rosse, per la precisione dodici. Si dice sempre 'una dozzina di rose rosse scarlatte'. Ci fu anche negli anni '30 una commedia di grande successo con questo titolo". E quelle dodici rose rosse sono state l'ultimo regalo che Maurizio ha fatto a Maria. Rose che resteranno per sempre nei suoi ricordi, quelli belli che riemergeranno nella sua mente solo quando il dolore per la perdita di un marito lascerà spazio alla nostalgia e all'amore rimasto. Un amore, quello tra questi due giganti della tv, che vivrà anche dopo la morte, quella morte tanto temuta da entrambi e che Maria e Maurizio avrebbero voluto vivere insieme come ultima tappa della loro lunga storia d'amore perché sopravvivere alla morte dell'altro sarebbe stato troppo difficile.

"Non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore - aveva raccontato Maria solo pochi mesi fa -. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita". Ma quel coraggio la conduttrice di Canale 5 ha dovuto trovarlo così come dovrà trovare il coraggio di continuare a vivere senza il suo pilastro di vita che, però, è riuscito a esprimere il suo ultimo desiderio, stringere la mano di Maria in punto di morte.