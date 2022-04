"È difficile senza di te". Piero Sonaglia, il doloroso ricordo di Gianni e Tina

“Sarà difficile continuare la mia strada senza il tuo abbraccio ma non lo dimenticherò mai cosi che potrà scaldarmi per sempre il cuore”, così Gianni Sperti ricorda Piero Sonaglia, scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. Tra l'opinionista e l'assistente di studio c'era un feeling particolare. “Dal primo giorno ci siamo scambiati un abbraccio prima di cominciare le registrazioni - ricorda Gianni Sperti - ormai era diventato un rito; non potevamo cominciare senza il nostro abbraccio".

Anche l'altra opinionista di Uomini e donne, Tina Cipollari, ha spero parole di affetto e dolore per la scomparsa di Piero Sonaglia: "Sono attonita, triste…. Incredula - ha scritto l'esuberante opinionista sul suo profilo social - Uomo gentile, generoso e umile. Non posso dire di averti mai visto senza il tuo meraviglioso sorriso..mai! Mi mancherai tantissimo".

A loro si uniscono le centinaia di messaggi ricordo pubblicati dai vari protagonisti delle trasmissioni targate Fascino per il quale ha lavorato Sonaglia.