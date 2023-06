Morto Berlusconi, Federica Panicucci lo annuncia in lacrime: il video

(Sopra il video del momento dell'annuncio della morte di Berlusconi)

Oggi, lunedì 12 giugno 2023, Silvio Berlusconi è morto all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset era tornato all'ospedale milanese lo scorso venerdì. Questa mattina il fratello Paolo e i figli hanno raggiunto il nosocomio dove già si trovava Marta Fascina.

Ad annunciare la morte di Berlusconi è stata Silvia Panicucci durante Mattino 5: "La cosa peggiore che potessimo fare oggi noi di Mediaset: è morto SIlvio Berlusconi. Ti prego Francesco continua tu perché non ce la faccio" così Panicucci chiede al suo collega, Francesco Vecchio, di parlare per lei perché il dolore per la notizia è troppo. "Lo abbiamo scoperto adesso anche noi", aggiunge la conduttrice che poi chiama il collegamento con il Tg5 per lo speciale su Berlusconi.