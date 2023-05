Morto Alessandro D'Alatri, il dolore di Lino Guanciale: "Attonito e disarmato"

La morte di Alessandro D'Alatri ha lasciato senza parole il mondo dello spettacolo italiano. Regista, attore, sceneggiatore: tanti e diversi i ruoli che il 68enne romano ha ricoperto nel corso della sua lunga carriera, iniziata da giovanissimo e proseguita sulla scia di successi che negli ultimi anni sono scaturiti dalle fiction tv che ha diretto. Come "I bastardi di Pizzofalcone", "Il Professore" e "Il Commissario Ricciardi", quest'ultima interpretata da Lino Guanciale che ha commentato con profondo dolore la scomparsa del regista e amico.

"Per me sei questo. Il mio Maestro sorridente, il mio amico pronto a sciogliere in un abbraccio ogni tensione. E in quell'abbraccio resto, adesso, attonito e disarmato. Ti voglio bene. Ti voglio bene, Ale": queste le parole che l'attore ha affidato a Instagram, scritte nella didascalia di una foto che lo mostra accanto ad Alessandro D'Alatri sul set della fiction di Rai1. Un messaggio che si unisce a quello del collega Alessandro Gassmann e dei tanti che stanno avendo per il regista un pensiero pieno di stima e affetto: "Perdiamo un vero maestro" si legge tra i commenti.