È morto il giornalista Andrea Purgatori

È morto Andrea Purgatori. La notizia arriva all'agenzia Ansa dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. Giornalista, sceneggiatore e autore televisivo, Purgatori, classe 1953, si è spento questa mattina a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia. Era un volto cardine di La7, edita da Urbano Cairo. "Una mente brillante", sottolineano i familiari nella nota.

Negli ultimi anni ha legato il suo nome alla trasmissione Atlantide, nelle vesti di autore e conduttore, mentre in passato è stato inviato in zone di guerra, nonché autore di alcune delle più importanti inchieste giudiziarie italiane. E poi ancora è sato sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino. Per anni al Corriere della Sera si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità, dedicandosi tra l'altro alla strage di Ustica del 1980.Tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al docu Vatican Girl distribuito da Netflix sul caso di Emanuela Orlandi. Tra i primi a dargli pubblicamente addio, Massimo Giannini, direttore de La Stampa: "Ciao Andrea, ci mancheranno il tuo rigore, la tua ironia, e quella tua voce che scuoteva l’anima". E ancora Enrico Mentana: "Ciao Andrea".

Ciao Andrea, ci mancheranno il tuo rigore, la tua ironia, e quella tua voce che scuoteva l’anima. #AndreaPurgatori pic.twitter.com/Tho87edXNO — Massimo Giannini (@MassimGiannini) July 19, 2023