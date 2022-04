É morto Angelo Marotta, il concorrente di Tu sì que vales che aveva conquistato Gerry Scotti

Era lo scorso ottobre quando Angelo Marotta fu protagonista di un'esibizione di Tu sì que vales che restò impressa nel pubblico di Canale 5 per una simpatia trasmessa a ritmo di musica dance e spaccate. Poche ore fa la notizia della sua morte, avvenuta a causa di un incidente stradale. Come riporta Ragusa Oggi, nelle prime ore di domenica 3 aprile il 63enne di Vittoria (Ragusa) ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava ed è finito contro le auto in sosta probabilmente a causa di un malore o di un colpo di sonno. Sul fatto sta indagando la Polizia municipale che ha eseguito tutti i rilievi che porteranno a chiarire la dinamica dell'incidente.

L'esibizione di Angelo Marotta a Tu sì que vales

Angelo Marotta si era esibito a Tu sì que vales nella puntata trasmessa sabato 30 ottobre 2021. "Sono un ballerino, mi chiamo Angelo e vengo da Vittoria" aveva detto presentandosi ai giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Poi si il balletto e il numero con Gerry Scotti che lo aveva subito accolto nella sua scuderia. "Lo rivedremo in finale" aveva detto con gioia il conduttore accogliendo con entusiasmo le preferenze del pubblico pari all'81%. Era un uomo molto buono e a Vittoria lo conoscevano in tanti si legge sui siti locali che ricordano la goia dell'uomo trasmessa anche in tv.