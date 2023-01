È morto Adam Rich, il piccolo Nicholas della famiglia Bradford

Adam Rich, il piccolo Nicholas de 'La famiglia Bradford', è morto a 54 anni. A confermare il decesso dell'attore, avvenuto sabato nella sua casa di Los Angeles, è stato l'agente di Rich, Danny Deraney. Le cause della morte non sono ancora state rese note.

Nato il 12 ottobre del 1968 a Brooklyn, New York, Adam Rich aveva debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1976 nella serie televisiva 'L'uomo da sei milioni di dollari' quando aveva 8 anni. L'anno dopo era arrivata 'La famiglia Bradford'. Presente nella serie fin dal primo episodio, ha continuato a interpretare il più piccolo della numerosa famiglia televisiva fino all'ultima puntata nel 1981. Indimenticabili il suo sorriso, il suo viso pieno di lentiggini e il caschetto di capelli. Negli anni successivi prese parte come guest star a diverse serie tv, da Baywatch a Love Boat, CHiPs e Fantasilandia. In passato si era sottoposto a delle cure per abuso di sostanze stupefacenti. Nel 1991 era stato arrestato perché sospettato di aver svaligiato una farmacia californiana e l'attore Dick Van Patten, che interpretava il padre Nicholas, aveva pagato la cauzione per farlo uscire di prigione.