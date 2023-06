Rai, Mediaset e La7 cambiano palinsesto: tutti i programmi cancellati per morte Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi rende necessarie modifiche al palinsesto televisivo. Non è solo Mediaset - azienda di cui l'imprenditore è stato editore - ma anche Rai a decidere di cambiare la propria programmazione per omaggiare la scomparsa dell'86enne, scomparso questa mattina a seguito di una battaglia contro la leucemia.

Come cambiano i programmi Mediaset

Oggi lunedì 12 giugno, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina. Su Canale 5, dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5” che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.

Annullate L’Isola dei Famosi e Quarta Repubblica. Congelata tutta la programmazione di Canale 5 e Rete Quattro per lasciar spazio a una maratona del Tg5 che ricorda e celebra Berlusconi.

Come cambiano i programmi Rai

Questa sera andrà in onda uno Speciale Porta a Porta nella prima serata di Rai 1. Proprio qui Berlusconi, ospite del giornalista Bruno Vespa, firmo lo storico “Contratto con gli Italiani” nel 2001.

L'omaggio di Rai Teche

Rai Teche ricorda Silvio Berlusconi (Milano, 29 settembre 1936 - 12 giugno 2023), l'uomo che per oltre un quarto di secolo ha polarizzato come nessun altro simpatie e antipatie degli italiani, pubblicando su RaiPlay una ricca antologia di contenuti d'archivio che ripercorre i passaggi più importanti della vita pubblica del politico e imprenditore italiano: "Album Berlusconi" (www.raiplay.it/programmi/albumberlusconi).

Dagli inizi come costruttore nella Milano degli anni '70 alla stagione della TV commerciale negli anni '80, passando per l'avventura del Milan, fino all'ingresso sulla scena politica del Paese, con la sua forte personalità il Cavaliere è stato un protagonista indiscusso della storia italiana per due decenni sia dai banchi del governo che da quelli dell'opposizione.

Come cambiano i programmi La7

Cambia anche la programmazione di La7. In prime time" Speciale TgLa7" dedicato a Silvio Berlusconi ed intitolato "I mille volti di Berlusconi". La trasmissione sarà condotta da Enrico Mentana, che per primo diresse il Tg5 quando Canale 5 era stata appena fondata da Berlusconi. Ci saranno materiali di repertorio, analisi e ricordi personali del direttore di quello che oggi è direttore del Tg La7.