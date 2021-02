È morto Dustin Diamond, lo 'Screech' nella serie tv 'Bayside School'

È morto Dustin Diamond, protagonista delle serie tv Bayside School molto popolare negli anni Novanta. L’attore aveva 44 anni e lottava contro un cancro ai polmoni ormai al quarto stadio. Per le complicanze della malattia era stato ricoverato in una struttura ospedaliera della California i primi giorni del 2021.

“Siamo rattristati di confermare la morte di Dustin Diamond lunedì 1 febbraio 2021 a causa di un carcinoma”, le parole del portavoce della famiglia, Roger Paul, a Us Weekly: “Solo tre settimane fa gli è stata diagnosticata questa forma brutale e implacabile di cancro maligno (..) Dustin era un individuo divertente e vivace la cui passione più grande era far ridere gli altri”.

Morto Dustin Diamond, ‘Screech’ nella serie tv Bayside School: la carriera

Dustin Diamond era nato da famiglia ebrea a San Jose, in California, e iniziò a recitare sin da bambino. Divenne famoso per il ruolo di Samuel "Screech" Powers nella serie tv Bayside School e dopo quell’esperienza partecipò a un'edizione del Celebrity Big Brother americano nel tentativo di dare nuova luce a una carriera che, tuttavia, non decollò. Nel 2009 ha pubblicato un libro Behind the Ball e tra i film a cui ha preso parte vi sono Big Fat Liar (2008), Captured Hearts (2013), She’s Out of Control (1989) e Pauly Shore Is Dead (2003).