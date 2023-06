Lutto in Rai, morto Gian Piero Raveggi: da Carlo Conti a Sabrina Salerno, i messaggi di addio sui social

È morto Giampiero Raveggi, storico capo-struttura ed ex dirigente Rai. La notizia si è diffusa questa mattina sui social con i messaggi di affetto dei personaggi televisivi che lo hanno conosciuto e che per lui hanno avuto parole di grande stima.

"Ciao Giampiero, amico e grande ex dirigente Rai con il quale ho condiviso tanti programmi" ha scritto Carlo Conti a corredo di un'immagine di Raveggi commentata con dolore da Francesca Vaccaro, Afef Jnifen, Alessia Ventura. Grande tristezza anche da parte di Monica Leofreddi: "Il bene che ti ho voluto Gian Piero. Eri un signore di altri tempi, in una televisione di altri tempi. Eri l’amico, il marito, il padre, il nonno che tutti vorremmo avere. Era impossibile non volerti bene", il pensiero della conduttrice a cui si sono associati i pensieri di altri volti noti del mondo dello spettacolo spiazzati dalla notizia.

"Veramente una notizia terribile… Gian Piero era proprio un signore di altri tempi" la riflessione di Sabrina Salerno che, come Manila Nazzaro, Milena Miconi e Angela Melillo hanno lasciato un cuore accanto alla foto di Raveggi.