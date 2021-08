È morto Gianfranco D'Angelo

Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morto Gianfranco D'Angelo, addio a un pezzo di storia della tv italiana.

Morto Gianfranco D'Angelo, aveva 85 anni

"L'attore Gianfranco D'Angelo è morto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia. Avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto".Con queste parole il suo ufficio stampa ha dato notizia del decesso.

Attore, comico, cabarettista, doppiatore, imitatore e cantante, era nato a Roma nel 1936. Ha recitato in molti film, a teatro e in televisione dove ha partecipato a programmi quali Drive in (e allora la sua popolarità toccò nuove vette) e, più recentemente, Striscia la notizia.

Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. dopo aver svolto diverse professioni, debutta in Rai all'inizio degli anni '70, dove è apparso in vari programmi a fianco dei personaggi di punta dell'epoca, da Raffaella Carrà a Sandra Milo. Ha fatto parte del gruppo del Bagaglino con Pippo Franco. Nel 2019 era apparso nel film W gli sposi diretto da Valerio Zanoli. Lascia due figlie, Daniela e Simona, entrambe attrici.

Ezio Greggio: "Ti voglio bene collega, amico e fratello. Has has fidanken"

"Addio Gianfranco piango - scrive un commosso Ezio Greggio su Twitter - Se ne va non solo una persona a me particolarmente cara ma che è stata importante nella mia vita. Sei stato grande al cinema, in tv e in teatro regalando sempre risate ed allegria. Ti voglio bene Frankie collega, amico e fratello. Has has fidanken", citando uno dei più indimenticabili siparietti di Drive in.

Comunque la si pensi quel Drive In rimarrà un pezzo di storia della tv. E il mattatore era Gianfranco D’Angelo, morto oggi a 84 anni. — federico ferrazza (@ferrazza) August 15, 2021