Morto Giangavino Sulas, il toccante addio di Barbara d'Urso: "Un compagno per tanti anni"

"Ciao Giangavino, compagno di tanti anni e tante puntate di Pomeriggio 5. Uomo delicato, gentile e sensibile. Giornalista acuto, attento e appassionato". E' questo il messaggio pubblicato in mattinata dalla conduttrice Barbara d'Urso per dire addio a Giangavino Sulas, giornalista e cronista di razza, scomparso in queste ore all'età di 78 anni a seguito di una malattia. Sulas, classe 1943, era spesso ospite dei salotti televisivi condotti dalla presentatrice napoletana, dove interveniva per commentare questioni di attualità ma anche temi di intrattenimento: in ultimo, nei mesi scorsi, si era occupato delle (presunte) origini nobiliari di Patrizia De Blanck a Live Non è la d'Urso.

Sulas è scomparso in queste ore. A darne annuncio un altro conduttore, ovvero Gianluigi Nuzzi, che lo ospitava spesso nel suo programma Quarto Grado. Proprio dall’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo dove era ricoverato da qualche giorno per l’aggravarsi delle condizioni di salute, il giornalista aveva scritto il suo ultimo articolo sul caso di Denise Pipitone. Nato nel 1943, originario della Sardegna ma adottato proprio dalla città di Bergamo, Sulas è stato una delle firme del settimanale Oggi. Nel corso della sua attività si è occupato di cronaca nera, in particolare dell'indagine sulla morte di Yara Gambirasio. Molti anche i suoi interventi a proposito dei vaccini nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Ha pubblicato il libro "Sonzogno I misteri romani".