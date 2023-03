Morto Gianni Minà: le foto dalla camera ardente e i funerali

Si è aperta in Campidoglio, a Roma, la camera ardente per il giornalista Gianni Minà, scomparso a 84 anni dopo una breve malattia cardiaca. I famigliari, la moglie Loredana Macchietti, le figlie Marianna, Francesca Emilia e Paola Emilia hanno atteso il feretro insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e subito è iniziato il lento e silenzioso flusso degli amici e dei colleghi di una vita arrivati per rendere il loro omaggio.

Tra i primi ad arrivare l'attore Ricky Tognazzi, Walter Veltroni, una delegazione dell'Anpi. Poi, ancora, Don Luigi Ciotti, Sigfrido Ranucci, Milly Carlucci con il marito Angelo Donati, per citarne solo alcuni. Sul grande schermo la foto in bianco e nero di Gianni Minà. Sul feretro una rosa rossa e la maglia del Torino, squadra di cui Minà era tifoso. E tante sono le corone di fiori che riempiono la sala, tra cui quella dell'Associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba e quella di Tuttosport di cui il giornalista fu direttore.

"Un amico e un giornalista libero perché l'informazione o è libera o non è informazione" le parole di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera: "È stato un giornalista con la schiena dritta, capace di scendere nella profondità della conoscenza delle persone, le sue interviste erano una consegna di umanità, delle fragilità ma anche della ricchezza umana delle persone. Per me è stato un grande punto di riferimento. Ha spalancato uno sguardo molto più ampio sulle finestre del mondo".

Emozionata anche Milly Carlucci. "Gianni è stato un pezzo importantissimo della mia vita perché insieme con lui ho avuto un'importantissima esperienza professionale che è stata quella di 'Blitz' e 'Sistemone' e prima ancora 'L'altra domenica'. Ci conosciamo da tutta la vita" ha detto la conduttrice: "È un uomo straordinario per cultura, umanità, per empatia. Le cose che ci ha regalato e che oggi fanno parte delle teche, sono tutte delle dichiarazioni di amore al suo mestiere, perché lui si definiva un cronista che andava in giro a consumarsi le scarpe. Era vero". Così la conduttrice televisiva Milly Carlucci, arrivando alla camera ardente di Gianni Minà in Campidoglio.

I funerali di Gianni Minà

I funerali di Gianni Minà si svolgeranno in forma privata. La camera ardente sarà aperta fino alle 19 di oggi. A riferirlo il profilo Facebook del giornalista da cui è arrivata la notizia della sua scomparsa: "Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari" l'annuncio: "Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità".