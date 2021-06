È morto il giornalista Giangavino Sulas, l'addio di Gianluigi Nuzzi

"Caro Giangavino te ne sei andato in punta dei piedi". Comincia così il post con cui Gianluigi Nuzzi annuncia la scomparsa del collega Giangavino Sulas, spesso ospite della sua trasmissione Quarto Grado. Classe 1943, Sulas ha lavorato come giornalista dal 1975 ad oggi, per un totale di circa quarantacinque anni di carriera. Al pubblico televisivo era noto, in particolare, per gli interventi nei programmi Mediaset tra cui, oltre a Quarto Grado, anche i salotti condotti da Barbara d'Urso. Lascia la moglie e i figli Roberta e Marco.

L'addio di Nuzzi

Nessuna nota ufficiale da parte della famiglia, almeno per il momento, annuncia la morte di Sulas, né si conoscono le cause del decesso ma combatteva da tempo contro la malattia. A salutarlo pubblicamente, dandone così notizia, è proprio Nuzzi: "Te ne sei andato sempre secondo il tuo stile di uomo gentile - si legge ancora nel post - Cronista di altri tempi, senza mai rinunciare a esprimere le tue idee, talvolta in solitudine. Questo nostro mestiere significa anche ironia, autoironia sulla commedia della vita e tu ne sei maestro. E per questo non uso il verbo al passato perché le tue lezioni rimarranno sempre. Grazie".

Anche il profilo Facebook della trasmissione Quarto Grado ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio: "Al nostro Sulas piaceva questa foto - scrive lo staff accanto ad una didasclia - C’era tutto lui. La passione per il confronto. Le carte di un processo tra le mani. La notizia prima di tutto come atto di rispetto per i suoi lettori e per i telespettatori di Quarto Grado. Se n’è andato di venerdì. Ci mancherà tantissimo. Ciao caro amico. Ciao Giangavino".

La carriera di Sulas

Nato nel 1943, originario della Sardegna ma adottato dalla città di Bergamo, Sulas è stato una delle firme del settimanale Oggi. Nel corso della sua attività si è occupato di cronaca nera, in particolare dell'indagine sulla morte di Yara Gambirasio. Nei mesi scorsi si era fatto notare nel salotto di Barbara D'Urso per un dibattito sulle origini nobiliari di Patrizia De Blanck. Molti anche i suoi interventi a proposito dei vaccini nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Ha pubblicato il libro "Sonzogno I misteri romani".