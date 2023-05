Lutto in Rai, è morto il giornalista Massimo Milone: "Un grandissimo"

È morto il giornalista Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano da poco in pensione che per dieci anni è stato capo redattore centrale della TGR Campania. Milone, 67 anni, è stato stroncato da un malore improvviso nella sua casa napoletana. "Un grandissimo giornalista, un immenso uomo. Per me un Maestro ed un fratello maggiore…", scrive su Facebook il collega e amico Antonello Perillo nella mattinata di martedì 9 maggio. "Ci mancherai. Ti porterò per sempre nel mio cuore distrutto dal dolore. Ti voglio un bene pazzesco, carissimo Massimo Milone". Il post è stato sommerso dai commenti nello stupore da parte di chi ha appreso solo così la triste scomparsa.

La carriera di Massimo Milone

Laureato in giurisprudenza, Massimo Milone ha collaborato fin da giovane con il quotidiano Avvenire. Entrato in Rai nel 1979, ha seguito come inviato alcuni dei più importanti avvenimenti di cronaca e attualità politica: gli anni di piombo, il terremoto in Irpinia del 1980, il caso Maradona - Sinagra. Dal 2002 al 2008 è stato presidente dell'Unione cattolica stampa italiana. Con l'inizio del Giubileo straordinario della misericordia ha ideato lo speciale "Il Giubileo di Francesco", in onda su Rai1 e ha seguito i viaggi del pontefice a Cuba, Stati Uniti e Messico. È stato autore di numerosi libri e saggi giuridici. I funerali si svolgeranno mercoledì 10 maggio a Napoli alle 11 nella Chiesa dell’Arciconfraternita dei Pellegrini.