Morte Maurizio Costanzo, i funerali e la camera ardente

Dalle 10.30 di sabato 25 alle 18 di domenica 26 febbraio, la sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola) ospiterà la camera ardente di Maurizio Costanzo. Per quanti volessero portare un saluto al giornalista e conduttore mancato venerdì 24 febbraio all'età di 84 anni, è raccomandato l?utilizzo della mascherina FFP2. Il funerale è stato invece fissato per lunedì 27 febbraio, alle ore 15, nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma.

Dalla notizia della sua morte sono stati davvero tantissimi i messaggi di partecipazione al dolore dei famigliari. Maurizio Costanzo ha tenuto a battesimo decine di artisti che oggi lo ricordano con parole di stima e di affetto e, con molta probabilità, non mancheranno all'appuntamento di lunedì che accompagna Maurizio Costanzo nel suo ultimo viaggio.