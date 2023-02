Morto Maurizio Costanzo, Uomini e donne non va in onda

Cambio in corsa per i palinsesti Mediaset. In seguito alla notizia della morte di Maurizio Costanzo, è saltata la programmazione di Uomini e donne, format condotto da Maria De Filippi e che solitamente viene trasmesso alle 14.45, su Canale 5.

Al suo posto è stata infatti trasmessa una doppia puntata di Terra Amara, soap che solitamente precede il programma condotto da Maria De FIlippi.

Stando a quando riportato dall'agenzia Dire è in dubbio anche la messa in onda del day time di Amici, striscia che solitamente va in onda dalle 16.04, sempre su Canale 5.