È morto Nonno Andrea, uno degli attori di Casa Surace

È morto Nonno Andrea, tra i volti protagonisti di diversi video realizzati da Casa Surace, factory e casa di produzione seguita da 4 milioni di utenti.

L’annuncio è arrivato con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook: “Oggi ci ha lasciati nonno Andrea”, si legge a corredo della foto che ritrae Nonno Andrea: “‌Quando ci chiedevano "me è veramente vostro nonno?" La risposta era sempre la stessa "All’anagrafe no, ma in pratica sì. È nostro nonno", e oggi sappiamo che è vero, perché ci mancherà come manca un nonno. E come un vero nonno ha aspettato l'ultimo brindisi da fare insieme, prima di andare via. Nonno Andrea, stasera brinderemo per te con il tuo vino. E non diremo neanche che è aceto”.

Unanime il cordoglio da parte dei fan: “Era un nonno per tanti di noi, anche se non all'anagrafe. E infatti ci sono rimasta malissimo e mi pesa sul cuore proprio come aver perso un nonno” scrive una follower, esprimendo il pensiero dei tanti che in questi minuti stanno esprimendo il loro dispiacere per la scomparsa dell’uomo.

Chi sono i Casa Surace

Casa Surace è una factory e casa di produzione nata del 2015 dall’incontro tra ragazzi e ragazze di Napoli e Sala Consilina. In questi anni ha totalizzato più un miliardo di visualizzazioni su Facebook e YouTube e ha collaborato con i più importanti brand nazionali e internazionali. Un romanzo dal titolo “Quest’anno non scendo” (2018) edito da Sperling&Kupfer e “Il Manuale del Fuorisede” (2020) edito da Panini hanno raccontato la loro esperienza che nel tempo è stata apprezzata da un numero sempre crescente di fan.