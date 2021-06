È morto Paolo Armando, "la tigre" di Masterchef

È morto Paolo Armando, concorrente di 'Masterchef 4'. Informatico, di Cuneo, da sempre appassionato di cucina, nel 2015 partecipò al programma di Sky Uno, dove venne soprannominato "la tigre" per via dell'energia e della grinta che ha sempre messo nelle sfide, tanto da diventare uno dei volti più celebri e amati del talent culinario.

L'uomo è stato trovato senza vita, giovedì sera, nell'appartamento in cui viveva con la moglie e i loro tre figli - di 15, 12 e 8 anni - e a nulla sono serviti i soccorsi intervenuti sul posto. Probabilmente un malore improvviso, anche se non si hanno ancora notizie precise sulle cause della prematura morte. Paolo Armando lavorava per l'Amministrazione provinciale, impegnato nella gestione dei programmi informatici interni, ed era molto conosciuto a Cuneo perché impegnato nella parrocchia come catechista e sempre in prima linea nei progetti sociali e solidali.

Il cordoglio della famiglia di Masterchef

Tra i primi a commentare la terribile notizia, su Instagram, Ivan Iurato, chef ed ex concorrente di Masterchef. "Ci lascia Paolo, un ragazzo in gamba, giovanissimo e super preparato. Ciao Tigre, ci manchi già" ha scritto, condividendo una loro foto di qualche anno fa. Parole a cui si unisce il cordoglio di altri concorrenti e dei fan del programma.

La foto pubblicata da Ivan Iurato