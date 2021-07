È morto Paolo Beldì, il regista tv trovato morto in casa: l'allarme dopo l'assenza a Belgio-Italia

È morto Paolo Beldì, famoso regista televisivo che ha firmato programmi come 'Quelli che il calcio', 'Grazie a tutti' e tre edizioni del Festival di Sanremo. Beldì, che avrebbe compiuto 67 anni tra pochi giorni, è stato trovato senza vita in casa a Magognino, frazione di Stresa, dopo che un'amica ha lanciato l'allarme non avendolo visto al circolo di Levo dove avrebbero dovuto vedere tutti insieme la partita Belgio-Italia degli Europei di calcio. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un infarto.