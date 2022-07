È morto Roberto Nobile, attore di Distretto di Polizia, Motalbano e Un posto al Sole

È morto Roberto Nobile, l'attore noto al pubblico per i suoi ruoli in numerosissime fiction di successo da Distretto di Polizia a Il Commissario Montalbano, fino a passare a Un posto al sole. L'attore ha perso la vita a 74 anni per un malore improvviso lasciando, così, tutti i suoi colleghi del mondo dello spettacolo e i suoi numerosissimi fan con il cuore spezzato. L'attore, nato a Verona l'11 novembre 1947 ma ragusano di origini, era poi diventata romano di adozione entrando continuamente nelle case degli italiani attraverso tantissimi ruoli ricoperti nei suoi quarant'anni di carriera. Nobile, infatti, ha spaziato da mondo del cinema a quello della TV comparendo in numerosissimi titoli entrati poi nella storia del piccolo e grande schermo.

Roberto è stato Antonio Parmesan in Distretto di Polizia, ha vestito i panni di Nicolò Zito in Il Commissario Montalbano, la fiction di Rai 1 con Luca Zingaretti tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. La sua carriera l'ha poi visto recitare in La Piovra, la serie tv con Michele Placido, in Un posto al sole, Don Matteo, Squadra Mobile, Il tredicesimo apostolo, Gli orologi del diavolo, la sua serie più recente del 2020.

Nobile, però, ha recitato anche sul grande schermo lavorando con registi come Pupi Avati, Giuseppe Tornatore, Nanni Moretti e tanti altri ma anche il teatro è stato la sua casa e la sua ultima opera, live, è stata uno spettacolo su La Metamorfosi di Ovidio.

Per ora non sono ancora state chiarite le cause della sua morte iprovvisa e, nelle prossime ore, potrebbero emergere maggiori.