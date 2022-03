È morto Sergio Canciani, storico corrispondente da Mosca per il Tg1

È morto a 76 anni nella sua casa di Trieste il giornalista Sergio Canciani, storico corrispondente Rai da Mosca.

Volto notissimo della Rai, Canciani aveva compiuto da poco 76 anni e doveva la sua fama ai 14 anni durante i quali aveva ricoperto il ruolo di corrispondente dall'Unione Sovietica, in una sorta di staffetta con Demetrio Volcic, anche lui giornalista del confine orientale con cui condivideva le origini slovene.

Canciani aveva iniziato a lavorare negli anni Settanta nella redazione slovena di Radio Trieste. Da giornalista aveva seguito gli eventi che caratterizzavano gli stati facenti parte del Patto di Varsavia, ma anche la vicina Jugoslavia, dove aveva coperto la guerra degli anni Novanta e da dove aveva trasmesso, in diretta, la cronaca dei funerali di Josip Broz. Poi, per 15 anni e fino al 2011 era stato corrispondente dalla capitale russa, raccontando anche la Russia di Putin ed il suo interesse nei confronti dell'Ucraina.

"Ha sempre puntato all'essenza della notizia"

Il cordoglio per la scomparsa di Sergio Canciani è stato espresso anche dal governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: "Se n'è andato un giornalista dallo sguardo 'lungo'. Testimone e cronista delle trasformazioni avvenute nell'area dei Balcani e nell'ex Unione sovietica. Il suo piglio diretto ha sempre puntato all'essenza della notizia".

"Nato professionalmente in una redazione di 'frontiera' qual è stata la Rai di Trieste e quindi con una naturale propensione verso ciò che accadeva oltre confine il percorso giornalistico lo portò alla fine degli anni '90 come corrispondente a Mosca - ricorda Fedriga - I tredici anni trascorsi in quella redazione gli avevano permesso di vedere da vicino le trasformazioni a cui stava andando incontro il Paese. Da attento osservatore e fine intellettuale, aveva prefigurato alcuni scenari che ora si stanno dimostrando di stretta attualità, grazie alla grande capacità di analisi che lo hanno sempre contraddistinto nella sua attività lavorativa". "Canciani - conclude Fedriga - è stato un uomo che ha mantenuto saldo il suo legame con Trieste e la comunità slovena presente nel capoluogo regionale, città in cui ha scelto di tornare al termine della sua carriera".