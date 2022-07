Morto Tony Sirico, protagonista dei Sopranos

E' morto l'attore Tony Sirico, noto per il ruolo di Paulie 'Walnuts' Gualtieri nella serie tv 'Sopranos', che gli è valso due Screen Actors Guild Awards. Aveva 79 anni.

Ha interpretato il ruolo di gangster in più di una dozzina di altri film sulla mafia, tra cui 'Quei bravi ragazzi' di Martin Scorsese. Nato a Brooklyn, New York, ma di origini campane, Sirico nel corso della sua vita è stato arrestato 28 volte, trascorrendo due periodi in prigione. Aveva anche lavorato per il boss della mafia Carmine Persico, legato al clan della famiglia Colombo, che controllava New York. Parlando al Los Angeles Times nel 1990, aveva detto: "Dove sono cresciuto, ogni ragazzo cercava di mettersi alla prova. Dovevi avere o un tatuaggio oppure un foro di proiettile".

L'attore è morto in una casa di cura in Florida, come ha fatto sapere il suo manager a Nbc, ma non sono state rese note le cause della scomparsa.