È morto Uccio Show, il popolare cabarettista travolto da un treno

È morto travolto sui binari del treno della stazione di Montesano Salentino, in provincia di Lecce, Antonio Bitonti, meglio conosciuto come Uccio Show, personaggio pieno di energia che aveva legato il suo nome alle divertenti performance di ballerino e cabarettista e partecipato ad alcuni programmi televisivi come La Corrida, Striscia la notizia, Italia’s Got Talent, Avanti un altro.

Come riporta LeccePrima, risultano molto confuse le informazioni relative alla dinamica dell'accaduto: tutto sarebbe consumato attorno alle 8.30 di questa mattina, ma non è dato sapere se si sia trattata di una fatalità o di un gesto volontario. La ricostruzione, infatti, è al vaglio degli inquirenti intervenuti sul posto. Subito dopo l'incidente, sul luogo della tragedia, sono stati allertati i soccorsi, arrivati nel giro di pochi minuti: presenti i mezzi del 118 e quelli dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, impegnati per recuperare l'uomo, che seppur in gravissime condizioni per i danni riportati agli arti inferiori, respirava. Pertanto, è stato disposto il suo trasferimento d'urgenza all'ospedale "Cardinale Panico".

Purtroppo, però, le gravi conseguenze riportate e le terribili ferite dovute all'impatto col treno non hanno lasciato scampo all'uomo, deceduto attorno alle 10, nonostante i tentativi di salvargli la vita da parte del personale medico e sanitario della struttura. Sul posto dell’incidente sono sopraggiunti i carabinieri per i necessari rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica.

72 anni, coniugato e pensionato, Uccio Show era un attore di teatro, ballerino e mimo noto principalmente nel Salento. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore sui social da parte di chi lo ha conosciuto e lo ricorda anche nelle trasmissioni televisive nazionali.