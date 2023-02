Morto Vittorio Bestoso, attore di "Licia dolce Licia": il video-ricordo di Cristina D'Avena

È morto Vittorio Bestoso, doppiatore di personaggi popolari di serie tv, cartoni animati e videogiochi, nonché attore che negli anni Ottanta ricoprì il ruolo di Jack, manager dei Bee Hive, in Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia. E infatti, proprio ricordandolo nei telefilm divenuti un cult per i ragazzini di quegli anni, Cristina D'Avena ha dedicato un post al milanese 70enne: "Ciao Vittorio", scrive la cantante a corredo del video che lo mostra al suo fianco, nei panni di Licia, durante una scena. La clip ha suscitato la reazione dei tanti follower rattristati dalla scomparsa di un grande professionista. Tra loro anche Marco Bellavia, pure lui nel cast della serie tv che ha fidelizzato un'intera generazione.

I ruoli più noti di Vittorio Bestoso

Vittorio Bestoso era la storica voce di Re Yammer in Dragon Ball e Pinguino in Batman. Ancora, aveva doppiato personaggi in Magica Magica Emi, Sandy dai mille colori, Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina ed era stato voce narrante nella serie animata Berserk (1997), dal celebre manga di Kentaro Miura. Inoltre diede voce all'attore Robert Lansing nella serie cult Automan e Albert Hall in Thief – Il professionista, oltre che a Scott Sunderland nel ridoppiaggio del film premio Oscar Pigmalione.