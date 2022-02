Il mostro di Firenze: Lucarelli racconta il killer più celebre della storia italiana

Carlo Lucarelli conduce una puntata speciale di “Delitti” dedicata al primo caso di omicidi seriali in Italia riconosciuto come tale e uno dei più sanguinosi della storia del paese.

L’appuntamento è in prima serata su Crime + Investigation a partire dalle 21:05.

Il mostro di Firenze: la storia

Il mostro di Firenze è l’artefice di una serie di omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985 nella provincia di Firenze, probabilmente considerabile come il più famoso ed efferato serial killer della storia italiana. Il fatto di cronaca ebbe un enorme risalto mediatico soprattutto per le vittime (16 in totale) designate dei suoi omicidi e per il suo modus operandi. L’assassino era infatti solito uccidere giovani coppie di fidanzati appartati in luoghi intimi, sparando quasi sempre otto colpi da distanza ravvicinata e spesso martoriando i corpi o asportando il pube delle vittime femminili.

La vicenda creò per anni un vero e proprio clima di terrore nella campagna fiorentina e il “mostro di Firenze” non venne mai identificato con certezza: Pietro Pacciani venne assolto in appello ma morì prima del nuovo processo, mentre i cosiddetti “compagni di merende” Mario Vanni e Giancarlo Lotti – autori di alcuni degli omicidi – vennero condannati rispettivamente all’ergastolo e a 26 anni, lasciando aperte ancora molto ipotesi.

Il documentario su Crime + Investigation con Carlo Lucarelli

Lo speciale di Carlo Lucarelli ripercorre il caso del mostro di Firenze, ricostruendo i fatti, i luoghi e le dinamiche di tutti i duplici omicidi, cercando di andare a fondo di una delle storie più oscure del secolo scorso.

Dove vederlo stasera in tv (sabato 5 febbraio)

Il mostro di Firenze va in onda oggi in prima serata su Crime + Investigation (canale 119) a partire dalle 21:05.