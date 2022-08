"Nove racconta: L’enigma del Mostro di Firenze" stasera in tv

Per il ciclo “Nove racconta” oggi, 20 agosto, vanno in onda dalle 21.25 i due episodi della serie “Tutta la verità” dedicati agli atroci omicidi avvenuti nelle campagne toscane tra il 1974 e il 1985. Una lunga vicenda che ha visto la morte di sette coppie. Leggiamo qualcosa in più su ciò che vedremo questa sera in tv.

L’enigma del Mostro di Firenze

“Tutta la verità” è una serie formata da film documentari di approfondimento giudiziario. Due degli episodi della seconda stagione si concentrano sul famigerato Mostro di Firenze. Entrambi vanno in onda stasera, 20 agosto, su Nove. Tra il 1974 e il 1984 sono avvenuti sette duplici omicidi nella campagne della provincia di Firenze, preceduti in realtà da un precedente datato 1968, ma non sempre nelle ricostruzioni strettamente connesso alle successive stragi. Le vittime di questo massacro sono giovani coppie che si rifugiavano nelle campagne toscane in cerca di intimità, lontani da luoghi abitati e da occhi indiscreti. Tutti gli omicidi avvenuti nel corso del tempo hanno in comune l'arma del delitto: una calibro 22 Long Rifle, sempre caricata con munizioni Winchester. Ricorrenti anche le mutilazioni subite dalle giovani vittime. Gli esperti l'hanno definito il primo caso di delitti seriali in Italia. Di certo la persona che ha ucciso le tante coppie agiva in modo consapevole, secondo le indagini pedinando le coppie che voleva uccidere.

Ma chi fu il responsabile di tali atrocità? Le indagini sono andate avanti molto a lungo. Le procure di Firenze e di Perugia passarono per tanti nomi ritenuti - chi più chi meno - sospetti ma tutti scarcerati. Formata una vera e propria Squadra Anti-Mostro, dedita ad indagare solo ed esclusivamente su questi delitti, nel 1991 le attenzioni si concentrarono su Pietro Pacciani, già in prigione per aver violentato le figlie e già in passato in carcere per aver ucciso l'amante della compagna. Condannato all'ergastolo dal Tribunale di Firenze per tutti gli omicidi (eccetto quello datato 1968), Pacciani morì nel 1998 ma, qualche anno dopo, alcuni movimenti di denaro intercettati sul suo conto rimescolarono le carte, facendo pensare a Pacciani come esecutore degli omicidi. Uscirono, successivamente, i nomi di altre persone, possibili responsabili ma la carenza di prove non ha permesso di inchiodare i mandanti delle barbare stragi. Le indagini proseguono ancora oggi, ma - appurate le atrocità di Pacciani - l'enigma del Mostro di Firenze resta sostanzialmente irrisolto.

Dove vedere L’enigma del Mostro di Firenze stasera in tv

Il documentario in due parti L’enigma del Mostro di Firenze va in onda questa sera, 20 agosto, su Nove dalle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.