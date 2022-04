Motors: stasera al via il nuovo programma di Irene Sanderini su Motor Trend

La giornalista sportiva e rider Irene Sanderini, viaggiatrice e appassionata di sfide e sport estremi, torna finalmente “alla guida” di un programma TV. Comincia infatti stasera la sua avventura a Motors, il nuovo magazine in onda a partire da oggi in prima tv su Motor Trend.

Motors, il nuovo magazine di Motor Trend

Ogni puntata Irene Sanderini guiderà uno “studio mobile” differente. Grande appassionata ed esperta di motorsport, infatti, la giornalista sarà letteralmente alla guida del magazine, dove racconterà il meglio dell’attuale scena dell’automotive e le sue tendenze, commentando, analizzando e soprattutto provando le ultime novità in arrivo, i nuovi modelli, i componenti e le prestazioni.

La prima puntata sarà dedicata alla Jeep Gladiator, simbolo della tendenza pick-up, mentre il secondo studio mobile sarà un salto nel futuro, all’interno della Cupra Born full electric.

Dove vederlo in TV e in streaming on demand

Prodotto da Ininfluencer Media per Discovery Italia, Motors sarà visibile su Motor Trend (canale 59 del Digitale Terrestre). L’appuntamento con i primi due episodi è stasera alle 20:20. Ogni puntata sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda.