Mr. & Mrs. Smith, stasera in tv il film con Brad Pitt e Angelina Jolie: trama e cast

Oggi alle 21.35 su Nove va in onda Mr. & Mrs. Smith, commedia d’azione interpretata da Brad Pitt e Angelina Jolie. La storia segue la crisi matrimoniale fra John e Jane. Entrambi spie e killer, verranno assoldati dai rispettivi capi per eliminarsi a vicenda. Scopriamo qualcosa in più su questo film.

Mr. & Mrs. Smith: cast e trama

Mr. & Mrs. Smith è una commedia d’azione del 2005 diretta da Doug Liman. Più che il risultato artistico, questo film ha monopolizzato l’attenzione dei media perché sul set dello stesso è avvenuto l’incontro e l’innamoramento tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Una coppia che ha segnato le cronache rosa hollywoodiane, fino alla separazione fra i due, avvenuta nel corso del 2016. Il film comincia come una commedia matrimoniale, che si abbandona man mano a un crescendo fatto di azione, spari e ritmi sostenuti. Oltre a Pitt e alla Jolie nel cast troviamo Vince Vaughn, Adam Brody, Kerry Washington, Keith David, Chris Weitz e Michelle Monaghan.

La storia è quella dei coniugi John e Jane Smith. I due vivono un periodo di forte crisi, tanto che li vediamo in analisi, da un consulente matrimoniale. I due si nascondono un segreto: entrambi sono spie e killer professionisti, dipendenti da due differenti compagnie. Finché un giorno non gli viene assegnato il medesimo compito: impedire il trasferimento di un detenuto. A quel punto John e Jane si identificano e viene assegnato loro un compito ancor più gravoso: i rispettivi capi gli indicano di eliminarsi. Molto indecisi sul da farsi, prende il via una lotta all'ultimo sangue, fatta di botte e

proiettili. Ma John e Jane hanno davvero intenzione di uccidersi?

Dove vedere Mr. & Mrs. Smith stasera in tv

Il film Mr. & Mrs. Smith va in onda questa sera, 30 giugno, su Nove alle 21.35 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.