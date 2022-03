MTV Cribs Italia: l’incredibile appartamento di Baby K a Milano vista Duomo

“Da zero a cento”, “Roma-Bangkok”, “Non mi basta più” e tanti altri successi: Baby K è una delle cantanti più popolari del panorama italiano da anni, e continua a scalare classifiche e infrangere record a suon di singoli e hit. Questa sera MTV Cribs, il programma che sbircia nelle case dei VIP, farà tappa a casa della rapper, per andare a scoprire come vive la star nel suo appartamento di lusso nel cuore di Milano. L’appuntamento con il nuovo episodio è oggi in prima serata su MTV alle 21:00.

MTV Cribs Italia a casa di Baby K

Baby K aprirà le porte di casa sua per accogliere MTV e la sua crew. Insieme vedremo innanzitutto il suo balcone, con vista sul Duomo, il Castello Sforzesco e la città di Milano. Passeremo poi all’immensa cabina armadio, anch’essa con vista, alla cucina tecnologica e alla camera da letto, dove spicca un’immagine di Diana Ross, idola di Baby K. Il bagno non sarà da meno, con casse integrate nel box doccia unite alle luci per la cromoterapia. Non mancheranno naturalmente chicche e segreti, dai premi e gli Awards vinti coi suoi successi come “Roma-Bangkok”, disco di platino con oltre 500mila copie vendute, a curiosità sui suoi anelli e sulla sua passione per le campane tibetane. MTV Cribs Italia, insomma, è pronta a esplorare dappertutto.

Dove vedere MTV Cribs stasera in tv (mercoledì 30 marzo)

La nuova puntata di MTV Cribs è in onda oggi in prima serata su MTV (canale Sky 131) a partire dalle 21:00.