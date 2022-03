MTV Cribs Italia alla scoperta dell’incredibile villa della tiktoker Ambra Cotti, con lei anche Elisa Maino

MTV Cribs Italia riprende il suo viaggio alla scoperta delle dimore dei VIP italiani e fa visita ad Ambra Cotti, tiktoker e youtuber da milioni di follower, in una delle più belle ville di tutto l’hinterland bolognese.

L’appuntamento con il nuovo episodio è oggi in prima serata su MTV alle 21:00.

Chi è Ambra Cotti: anticipazioni nuovo episodio

Bolognese classe 2004, Ambra Cotti inizia la sua carriera sul web nel 2014, quando apre il suo canale YouTube. Come per tante giovani ragazze, però, il successo arriverà soprattutto su Instagram e su TikTok, dove oggi vanta quasi un milione e mezzo di follower. Il suo spazio online è dedicato alla vita di tutti i giorni da influencer: Ambra racconta le sue giornate di scuola e di shopping, propone video e consigli su make up, prodotti di bellezza, outfit e tanto altro.

Stasera MTV Cribs Italia busserà a casa della famiglia Cotti; qui Ambra ci mostrerà l’incredibile lusso della villa dove vive con sua mamma, suo papà e suo fratello. Dalla cucina, dove la tiktoker non combina granché, alla camera, dove invece dà spazio alla sua creatività da content creator; dal divano, simbolo delle serate in famiglia, al giardino, pieno di ricordi d’infanzia. Vedremo poi anche gli spazi più strabilianti della casa: la piscina coperta, dove Ambra organizza feste con gli amici, e l’enorme cabina armadio, dove prende vita la sua grande passione per la moda. A sorpresa, arriverà a casa anche Elisa Maino, star del web nonché amica e collega di Ambra.

Dove vedere MTV Cribs Italia stasera in tv (mercoledì 23 marzo)

La nuova puntata di MTV Cribs è in onda stasera su MTV (canale Sky 131) a partire dalle 21:00.