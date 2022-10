“MTV EMAs 2022” con Rita Ora, il 13 novembre in tv : le anticipazioni

Domenica 13 novembre si tengono a Düsseldorf gli “MTV EMAs 2022”: tutta la musica più amata dal pubblico europea, riunita e premiata per l’occasione. Condotta dalla cantante Rita Ora e dal regista Taika Waititi, scopriamo tutto ciò che c’è da sapere dell’edizione di quest’anno.

MTV Europe Music Awards 2022

Gli MTV Europe Music Awards sono una manifestazione che premia ogni anno i cantanti e le canzoni di maggior successo in Europa. Lo show è organizzato dall'emittente Mtv fin dal 1994 e ogni anno si tiene in una diversa città del vecchio continente. A votare artisti e brani preferiti sono direttamente i telespettatori che possono esprimersi su ben 17 categorie sul sito www.mtvema.com (il termine ultimo è la mezzanotte del 9 novembre). Oltre alle tradizionali categorie, che comprendono i premi più ambiti (Best Artist, Best Song), quest'anno ci sono due novità: Best Longform Video e Best Metaverse Performance.

L'edizione del 2022 si tiene il 13 novembre al PSD Bank Dome Düsseldorf (Germania), con inizio fissato per le 21.00. A condurre la manifestazione troviamo la cantante Rita Ora, già presentatrice dell’edizione 2017, e il regista Taika Wititi, autore di “Jojo Rabbit” e degli ultimi due film dedicati a “Thor”.

Tra gli ospiti già annunciati che si esibiscono live troviamo i Muse, Lewis Capaldi, i Gorillaz, Ava Max e Bebe Rexha con David Guetta.

Tra gli artisti candidati ai premi maggiori di questa edizione ci sono invece Harry Stiles, Adele, Rosalía, Nicki Minaji, Taylor Swift, Lizzo e tanti altri.

Dove e quando vedere gli MTV EMAs 2022

Gli “MTV EMAs 2022” vanno in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale 131 di Sky) e in streaming su NOW e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) in lingua originale.

Lo show è visibile anche in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW).