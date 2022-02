Museo di Storia Naturale: stasera inizia la nuova serie di Sky Nature

Museo di Storia Naturale – Un mondo di meraviglie è la nuova serie di Sky Nature alla scoperta di uno dei più grandi musei al mondo: il Natural History Museum di Londra. Attraverso filmati esclusivi e interviste scopriremo gli oggetti da collezione più preziosi, le ricerche, le mostre e tutti i segreti – anche quelli più nascosti – del museo.

L’appuntamento con la prima puntata è stasera alle 21:15 su Sky Nature.

Museo di Storia Naturale – Un mondo di meraviglie, la nuova serie

Il Natural History Museum di Londra accoglie ogni anno oltre 5 milioni di visitatori attirati dalla sua incredibile collezione: dinosauri, balene giganti, fossili rari, rocce spaziali più antiche del sistema solare stesso, per un totale di 80 milioni di oggetti. Quello che vedono i visitatori però è solo una piccola parte; la serie Museo di Storie Naturali porterà quindi le telecamere a riprendere il “dietro le quinte” del museo. Scopriremo così i pezzi rari, unici, troppo preziosi per essere esposti, ma anche il lavoro di ricerca di oltre 300 scienziati, che da anni hanno intrapreso l’ambizioso progetto di digitalizzazione dei dati degli 80 milioni di oggetti. Oltre alle scoperte, le gallerie pubbliche, i laboratori e le scansioni, seguiremo anche alcuni paleontologi del museo nei loro viaggi sul campo in Galles, in seguito alla segnalazione relativa a una rara serie di impronte di dinosauri. La serie ci mostrerà poi la preparazione della mostra di grande successo “Animali fantastici: La meraviglia della natura”, creata in collaborazione con Warner Bros e BBC, che esplora i legami tra gli animali e loro controparti mitiche e immaginarie.

Dove vederlo stasera in tv e in streaming (lunedì 7 febbraio)

Museo di Storia Naturale – Un mondo di meraviglie inizia oggi: la prima puntata va in onda stasera alle 21:15 su Sky Nature (canale 124 e 404) e sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.