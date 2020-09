Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono i ‘Seat Music Awards’: la scaletta dei cantanti

Manca ormai pochissimo alla quattordicesima edizione dei Music Awards, ora denominati Seat Music Awards. Mercoledì 2 e sabato 5 settembre, dall'Arena di Verona, in diretta in prima serata su Rai1, Carlo Conti e Vanessa Incontrada presenteranno un'edizione molto speciale dei consueti premi della musica italiana. Per la prima volta, infatti, non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la propria presenza e le loro esibizioni, ai lavoratori dello spettacolo, che in un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, sono stati duramente provati.

Così i "Premi della Musica" diventano per l'occasione i "Premi dalla Musica", un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili. Entrambe le serate andranno in simulcast su Rai Radio2 con la conduzione di Nek e Carolina Di Domenico.

Seat Music Awards 2020, i cantanti che saliranno sul palco

Nell'arco delle due serate saranno oltre 50 gli artisti che si alterneranno sul palco dell'Arena di Verona. Nella serata del 2 settembre sarà la volta di: Alessandra Amoroso; Biagio Antonacci; Claudio Baglioni; Andrea Bocelli; Riccardo Cocciante; Francesco De Gregori; Antonello Venditti; Elisa; Emma; Tiziano Ferro in collegamento da Los Angeles, Ligabue; Fiorella Mannoia; Gianni Morandi; Gianna Nannini; Eros Ramazzotti; Zucchero e Amadeus; Giorgio Panariello; Leonardo Pieraccioni; Ficarra e Picone.

Nella serata del 5 settembre saranno invece sul palco: Achille Lauro; Annalisa; Malika Ayane; Boomdabash con Alessandra Amoroso; Gigi D'Alessio; Fred De Palma e Anitta; Diodato; Francesco Gabbani; Ghali; Il Volo; Irama, J-Ax, Levante; Mahmood; Marco Masini; Ermal Meta; Michele Bravi; Mika; Modà; Fabrizio Moro; Nek; Enrico Nigiotti; Tommaso Paradiso; Piero Pelù; Max Pezzali; Raf e Tozzi; Francesco Renga; Takagi Ketra e Elodie; Enrico Brignano.

Ci sarà poi anche un terzo appuntamento speciale, sempre su Rai1, domenica 6 settembre alle ore 16: "Seat Music Awards - Viaggio nella musica" con Nek nella insolita veste di narratore. Il cantante, partirà dalla sua casa di Sassuolo alla volta di Verona per incontrare sul suo percorso i colleghi cantanti, oltre ad alcuni dei protagonisti dei delle puntate precedenti, ma soprattutto darà voce ad alcuni lavoratori dello spettacolo, a cui tutto questo progetto è dedicato. Con lui ci saranno: Il Volo; Gigi D'Alessio e Clementino; Bugo e Ermal Meta; Mario Biondi; The Colors; Rocco Hunt e Ana Mena; Gaia; Aiello, Giusy Ferreri; Mr. Rain e tanti altri ospiti, protagonisti della "Settimana della Musica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, per la prima volta nella storia dei Seat Music Awards, il palco sarà posizionato al centro dell'Arena di Verona, per consentire al pubblico, seduto con il giusto distanziamento, una visione dello spettacolo a 360 gradi. Radio2 sarà la radio ufficiale di tutti gli appuntamenti.