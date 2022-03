Gli Africa Unite a My Generation: l’avvento del reggae italiano su Sky Arte

In occasione del quinto appuntamento di My Generation arrivano gli Africa Unite, uno dei gruppi più autorevoli del panorama reggae italiano, di cui sono esponenti da oltre 40 anni. La rubrica musicale di Sky Arte dedicata alle band che hanno segnato la storia della musica italiana stasera racconterà la loro carriera dagli inizi agli ultimi lavori, e ospiterà – come di consueto – una performance live. L’episodio è in onda oggi in prima tv a partire dalle 20:15.

Chi sono gli Africa Unite

Gli Africa Unite nascono nel 1981 a Pinerolo, in provincia di Torino, da un’idea di Bunna (Vitale Bonino) e Madaski (Francesco Cadullo). Il loro primo mini-LP autoprodotto, dal titolo Mjekrari, risale al 1987, fortemente influenzato dal reggae di Bob Marley (da cui prendono ispirazione anche per il proprio nome, dalla sua canzone “Africa Unite” del 1979) e in cui è presente una traccia in italiano: “Nella mia città”. Nel 1991 arriva l’album People Pie, seguito da Babilonia e Poesia, nel 1993, che è il primo album cantato quasi interamente in italiano, lingua fino ad allora poco utilizzata nel reggae. Il successo del disco e della band sarà testimoniato dalle tournée in Francia, Olanda, Inghilterra e dalla partecipazione al Festival di Babilonia in Iraq. Seguiranno poi vari album dalle diverse sonorità e atmosfere: dal rocksteady-dub de Il Gioco fino al roots reggae politico di Rootz. Nel 2013, la band celebra il ventennale di Babilonia e Poesia con un tour con la formazione dell’epoca, conclusosi con la partecipazione al Concerto del Primo Maggio a Roma.

My Generation: programma e protagonisti

Dopo gli Africa Unite, i prossimi ospiti di My Generation saranno i Massimo Volume (26 marzo), Modena City Ramblers (2 aprile), La Crus (9 aprile), Marlene Kuntz (16 aprile) e i Perturbazione (23 aprile).

