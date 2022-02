My Generation: la nuova serie dedicata alla musica italiana degli anni ‘90

Inizia oggi My Generation, la nuova rubrica targata Sky Arte che ripercorre la storia della musica italiana degli anni ’90 attraverso le voci dei suoi protagonisti, vale a dire le grandi band che hanno segnato quell’epoca.

Il primo appuntamento, dedicato alla rock band aretina dei Negrita, è in onda stasera alle 20:15.

My Generation, la nuova serie di Sky Arte

Un viaggio negli anni ’90 e una fotografia della storia del nostro paese; My Generation è il racconto in dieci episodi di uno dei momenti più importanti per la musica italiana, con delle puntate monografiche che diventano veri e propri documentari grazie a interviste, foto, filmati inediti e contributi di ogni sorta. Dieci racconti dedicati ad altrettante band protagoniste della scena musicale di fine millennio, che si esibiranno anche dal vivo in studio suonando i brani più rappresentativi della loro carriera. La ricostruzione di quegli anni è arricchita anche da interventi di giornalisti, fotografi, discografici e figure chiave del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di un periodo rivoluzionario per il nostro paese: sono gli anni dell’arrivo definitivo di Internet nelle case degli italiani, dei video su MTV, della nascita dei new media che ribalteranno il panorama e le dinamiche del mondo della musica.

Il programma e gli ospiti

La prima puntata sarà dedicata ai Negrita, band di Capolona (Arezzo) che ha raggiunto un’enorme popolarità con successi come “Magnolia”, “Rotolando verso sud”, “Gioia infinita” e tanti altri, oltre ad alcune storiche colonne sonore per i film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

I prossimi protagonisti saranno: Almamegretta (26 febbraio), Timoria (5 marzo), Verginiana Miller (12 marzo), Africa Unite (19 marzo), Massimo Volume (26 marzo), Modena City Ramblers (2 aprile), La Crus (9 aprile), Marlene Kuntz (16 aprile), Perturbazione (23 aprile).

Dove vederlo stasera in tv (sabato 19 febbraio)

My Generation andrà in onda da oggi ogni sabato sera alle ore 20.15 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile anche on demand e in streaming su NOW.