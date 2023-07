"My Home My Destiny", da oggi in tv la nuova soap di Canale 5: anticipazioni, trama, cast

A partire da lunedì 10 luglio, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.45, Canale 5 propone una nuova soap opera turca dal titolo "My Home My Destiny". Storia di Zeynap che, adottata e cresciuta in una famiglia agiata, vedrà la sua vita sconvolta dall'incontro con la sua madre naturale: raggiunti i luoghi che l'hanno vista nascere, si innamorerà di un umile meccanico.

My Home My Destiny: anticipazioni della soap opera

"My Home My Destiny" è una serie televisiva turca formata da due stagioni, trasmesse in patria, dal canale locale TV8, 25 dicembre 2019 al 12 maggio 2021. Dato che la messa in onda italiana divide un episodio originale - di circa 130 minuti - in tre parti, vedremo le 43 puntate originali divise per un totale di 138 appuntamenti, trasmessi da Canale 5 a partire da lunedì 10 luglio.

La soap è tratta da una storia vera, ricavata da un libro di successo - “Camdaki Kiz” - di Gülseren Buday?c?o?lu, una psicologa che ha trascritto la vicenda di una sua paziente. Prodotta da OGM Pictures, la serie ha avuto un successo che ha permesso la vendita del prodotto in ben 70 paesi del mondo. Attrice protagonista della soap è l'attrice Demet Özdemir, che abbiamo già visto in "DayDreamer - Le ali del sogno", nel ruolo di Sanem.

Trama

Zeynep è una bambina che vive in una famiglia carica di problemi: la situazione economica è molto precaria, il padre è un alcolista violento, il fratello ha perso prematuramente la vita per una malattia non curata. La madre lavora per una famiglia agiata che si offre di adottare la piccola. Sia per le spese che non possono sostenere, sia per darle un futuro decente, la famiglia accetta la proposta: il destino della bambina è così destinato a capovolgersi.

La narrazione fa un bel balzo in avanti nel tempo, quando Zeynap è una giovane donna dal futuro roseo: i suoi studi universitari vanno a gonfie vele, il fidanzamento con un uomo distinto e colto fa presagire una soddisfacente vita matrimoniale, il progetto di trascorrere una prospera vita a Londra è concreto e, in assoluto, è una persona amata.

In cuor suo forse non si sente appartenere a questo universo. I dubbi crescono ulteriormente quando al suo cospetto si presenta la madre naturale, che vuole riportarla dove è nata. Giunta sul posto, Zeynep impara a conoscere una vita molto diversa rispetto a quella vissuta finora. Scopre nuovi sentimenti e valori e, in più, fa la conoscenza con Mehdi, un meccanico con il quale intraprende una relazione.

Il cast di My Home My Destiny

Il cast della soap opera "My Home My Destiny" è formata da molti attori turchi. Di seguito i nomi degli attori coinvolti, affiancati dai rispettivi ruoli:

Zeynep (Demet Özdemir)

Mehdi (?brahim Çelikkol)

Sakine (Zuhal Gencer)

Bayram (Sinan Demirer)

Nermin (Senan Kara)

Ekrem (Nail Kirmizigül)

Müjgan (Zeynep Kumral)

Faruk (Engin Hepileri)

Dove vedere My Home My Destiny in tv e in streaming (dal 10 luglio)

Le prime puntate della soap opera "My Home My Destiny" vanno in onda da lunedì 10 luglio a venerdì 14 luglio 2023, dalle 15.45 su Canale 5. La piattaforma Mediaset Infinity permette di vedere gli episodi sia in diretta streaming che on demand.