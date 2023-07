My Home My Destiny, dove è stato girato? Le location

Canale 5 ha aggiunto al suo palinsesto un'altra produzione proveniente dalla Turchia, dal titolo "My Home My Destiny". Partita lunedì 10 luglio, è destinata a tenere compagnia a molti telespettatori nei caldi pomeriggi dell'estate 2023. La storia segue Zeynap, una ragazza adottata e cresciuta in una famiglia benestante. Quando farà la conoscenza della madre naturale la sua vità sarà messa in discussione e, approdata nei luoghi che l'hanno vista nascere, conoscerà un umile meccanico. Scopriamo adesso i luoghi che hanno fatto da set per questa soap.

My Home My Destiny: le location

"My Home My Destiny" è una soap opera turca (il titolo originale è "Do?du?un Ev Kaderindir"), composta da due stagioni, andate in onda in patria sul canale locale TV8, dal 25 dicembre 2019 al 12 maggio 2021. Trasmessa da Canale 5 a partire da lunedì 10 luglio, la soap ha come protagonista, nel ruolo di Zeynap, l'attrice Demet Özdemir, in Italia nota per aver recitato nella soap "DayDreamer - Le ali del sogno". Ma dove sono state effettuate le riprese della serie?

I ciak sono stati battuti a Istanbul, la capitale della Turchia che, oggi, conta 15.000.000 di abitanti, su una superficie di 5.343 km². Tante sono, in particolar modo, le riprese effettuate nelle località di Pier Loti, nel distretto di Beykoz. Quest'ultimo sorge sull'estremità settentrionale del Bosforo, versante anatolico e abbraccia un'area che va dai torrenti di Küçüksu e Göksu all'apertura del Bosforo sul Mar Nero, nonché i villaggi nell'entroterra fino al torrente Riva.

Alcune sequenze sono state girate sulla spiaggia del Bosforo, luogo che segna il confine meridionale tra il continente europeo e quello asiatico, lungo 31,7 km. Diverse scene sono state girate nei quartieri di Balat e di Eyüp, entrambi situati nella parte europea della grande città e sul Corno d'Oro (un estuario naturale invaso dal mare). Altri ciak sono stati battuti sulla costa di Scutari: in questo caso ci troviamo nella parte asiatica di Istanbul, accanto alla Torre di Leandro (conosciuta anche come Torre della ragazza, o della Fanciulla).