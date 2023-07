My Home My Destiny, il cast: attori e personaggi

Canale 5 propone, a partire dal 10 luglio, una nuova soap opera di produzione turca: "My Home My Destiny". In onda dal lunedì al venerdì dalle 15.45, è incentrata sul personaggio di Zeynap che, adottata da bambina da una ricca famiglia, vedrà la sua vita messa in discussione dall'incontro con la sua madre naturale. Scopriamo chi sono i personaggi più importanti della serie, affiancati dai nomi degli attori che li interpretano.

My Home My Destiny: i personaggi e gli attori

Zeynep Göksu - interpretata da Demet Özdemir

Zeynep è la protagonista della soap. Nata e cresciuta in una umile famiglia, viene adottata dalla famiglia per la quale la madre fa le pulizie. In età adulta, giovane donna, torna a visitare la sua vecchia dimora. A quel punto sarà divisa tra due mondi e tra due giovani uomini, che vorrebbero la sua mano. Attrice, ballerina e modella, Demet Özdemir, si è fatta conoscere in Italia con la soap "DayDreamer - Le ali del sogno", dobe ha interpretato il ruolo di Sanem.

Mehdi Karaca - interpretato da Ibrahim Çelikkol

Umile meccanico dal buon cuore, quando Zeynep tornerà nel villaggio di appartenenza farà la sua conoscenza. Tra i due nascerà un legame molto importante. Nato nel 1982, Çelikkol ha debuttato nel 2012 nel film "Fetih 1453". Ha avuto un ruolo anche nella soap "Terra amara".

Bar?? Tunahan - interpretato da Engin Öztürk

Ragazzo dell'alta società e rivale in amore di Mehdi. Öztürk è un attore televisivo turco, classe 1986, in patria precedentemente noto per la serie "Fatmagül’ün Suçu Ne?".



Faruk - interpretato da Engin Hepileri

Un giovane uomo, molto benestante, promesso sposo di Zeynep. L'attore ha recitato in diversi film turchi, come "Vatan Sagolsun" (2009) e "Çalsin Sazlar" (2015).



Sakine - interpretata da Zuhal Gencer

Sakine è la madre naturale di Zeynep, che vedrà la figlia dopo tanti anni. L'attrice ha recitato in diversi film, come "Babam Askerde" (1995) e "Uzak" (2002).



Nermin - interpretata da Senan Kara

Nermin è la madre adottiva di Zeynep, in lotta con Sakine per conquistare il cuore e i favori di Zeynep.



Sultan - interpretata da Hülya Duyar

Sultan è la madre di Mehdi, in aperta lotta con Sakine per far sposare i loro figli.

Bayram - interpretato da Kaz?m Sinan Demirer

Bayram è il padre di Zeynap, e ha problemi d'alcolismo.



Nuh - interpretato da Fatih Koyuno?lu

Nuh è il migliore amico di Mehdi. Oltre che in televisione, l'attore che lo interpreta ha più volte recitato in teatro.

Altri personaggi (e rispettivi interpreti):

Cemile - interpretata da Elif Sönmez

Emine - interpretata da Naz Göktan

Benal - interpretato da Incinur Sevimli

Sava? Tunahan - interpretato da Kaan Altay Köprülü

Ali R?za Day? - Interpretato da Hakan Sal?nm??

Dilara - Interpretata da Helin Kandemir, Kibrit