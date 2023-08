QUali sono gli eventi più importanti delle nuove puntate di "My Home My Destiny"? La soap turca va in onda su Canale 5 da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto 2023 (lunedì 14 e martedì 15 la soap non va in onda). Mehdi confessa a Zeynep della sua passata relazione con Benal. La protagonista comincia a pensare che il bambino di Benal possa essere di Mehdi.

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 16 al 18 agosto 2023

Ermin invita Mehdi alla festa di matrimonio di Zeynep. Lui accetta, ma la situazione provoca più di un disagio. L'alta società non mette Mehdi esattamente a proprio agio. Nell'osservare l'andamento della serata non può fare a meno di constatare una Zeynep perfettamente integrata in un ambiente a lui tanto distante: da qui la consapevolezza delle proprie disparità tra loro. Una discrepanza che lo conduce a comprendere che i loro percorsi nella vita sono destinati a divergere: un sentimento, questo, che la stessa Zeynep condivide. Dopo essersi baciati, Emine e Faruk hanno un confronto dove lui ha modo di rendere esplicite le sue intenzioni: Emine non sembra troppo convinta delle sue parole, ma i crescenti sentimenti nei suoi riguardi sono troppo forti per essere placati.

Nermin resta esterrefatta quando becca in flagrante Ekrem nel suo ufficio insieme a un’amante. Non sapendo cosa fare, la donna contatta Zeynep per sfogarsi e spiegarle la sua situazione. Nermin, però, confessa che non ha il coraggio di affrontare Ekrem faccia a faccia: una dinamica che sorprende Zeynep, che racconta tutto a Mehdi. Quest'ultimo le consiglia di sostenere la volontà della madre. Quando Mehdi scopre che Benal lavora nella villa di Nermin ed Ekrem perde le staffe e, poco dopo, confessa a Zeynep la sua vecchia relazione con Benal.

Le parole di Mehdi gettano Zeynep in uno stato di turbamento e iniziano ad avanzare i sospetti che il bambino di Benal possa essere dell'uomo. La giovane donna si trova a ripensare ai suoi sentimenti nei confronti dell'uomo, che dal canto suo le chiede scusa per non essere stato sincero. Mentre Mehdi viene incoraggiato dal suo amico Nuh a riconquistare Zeynep, la ragazza incontra Benal, e la invita ad abbandonare la casa. Benal prima precisa di non voler in alcun modo intaccare la relazione tra Zeynep e Mehdi, poi giura che il bambino è del suo ex marito violento. Ascoltando la sua storia, Zeynep ci ripensa e le chiede di rimanere. Nel frattempo Mehdi parla degli ultimi avvenimenti con sua sorella Camile. Quando Bayram, il ragazzo scomparso, viene ritrovato, Mehdi si reca da lui.

Dove vedere My Home My Destiny in tv e in streaming (dal 16 al 18)

Le nuove puntate della soap turca "My Home My Destiny" vanno in onda da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.