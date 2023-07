Seconda settimana in compagnia della nuova soap opera turca di Canale 5, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2023. Nonostante tutti i dubbi del caso, Zeynep sposa Mehdi. Le nozze combinate rivelano però, fin dal principio, problemi di varia natura. L'apparizione di quello che viene presentato come il fratellastro della ragazza complica ulteriormente le cose.

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 17 al 21 luglio 2023

Quando Zeynep accetta la proposta di matrimonio di Mehdi, lo stesso uomo si sorprende, ma è già tempo di pensare ai festeggiamenti per il fidanzamento tra i due. Nel frattempo Sakine e Byram sono costretti a sfrattare e se la passano male: a dargli una mano c'è Sultan, che ha riferito l'inconveniente a Zeliha: quest'ultima ospita tutti nella sua abitazione.

I preparativi per il matrimonio vanno avanti, ma Zeynep inizia ad avere dei dubbi su questa unione; in più, alcuni parenti del futuro sposo sono perplessi su Zeynep. Quando Nermin riceve un messaggio da Zeynep, chiede l'intervento di Faruk. Zeynep è profondamente insicura circa le sue stesse nozze: soltanto l'intervento di sua madre riesce a condurla verso l'altare. La cerimonia viene resa ancora più complessa dall'apparizione di un uomo misterioso.

Sakine dice a Mehdi che l’uomo misterioso, apparso al matrimonio, è Faruk, fratellastro della neosposa. Mehdi è titubante, ma non può che accettare questa verità. Zeynep è insofferente per la sua situazione, anche se la suocera, Zahine, e sua madre, Sakine, provano a rassicurarla. Per la ragazza si tratta di un matrimonio combinato e, in più, non consumato. La nuova realtà logora la ragazza.

La convivenza tra Zeynep e la famiglia di Mehdi non è delle migliori: le sorelle del ragazzo - soprattutto la maggiore - provocano la neosposa, ma quest'ultima prova a resistere come può e Sakira continua a rassicurarla. A scuola per un esame, Zeynep incontra non solo Mehdi, ma anche Faruk. Quest'ultimo vuole delle spiegazioni sul perché è stato piantato senza alcun apparente motivo.

Tornata a casa della madre adottiva, Zeynep appare provata e confusa. Quando Mehdi la trova e la conduce nella sua nuova casa, ma lei non sa cosa fare. A Mehdi farebbe piacere incontrare la famiglia adottiva della moglie e organizzare un incontro collettivo al quale dovrebbero partecipare anche i suoi genitori, ma anche Faruk. In ballo ci sono però fin troppe bugie e la verità bussa alla porta.

Dove vedere My Home My Destiny in tv e in streaming (dal 17 al 21 luglio 2023)

Le nuove puntate della soap turca "My Home My Destiny" vanno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand. .